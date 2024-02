Einstimmiges Votum Gemeinderat Nonnweiler stimmt für Haushaltsplan – aber es gab auch Kritik

Die Menschen im St. Wendeler Land werden am 9. Juni zu den Wahlurnen schreiten – unter anderem, um die kommunalen Gremien zu wählen. Höchstwahrscheinlich war es somit am Donnerstagabend das letzte Mal, dass der Nonnweiler Gemeinderat in dieser Konstellation über einen Haushaltsentwurf debattiert hat.