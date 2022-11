95 Jahre Garten- und Naturfreudne Sitzerath : Der Umgang mit der Schöpfung steht im Mittelpunkt

Sitzearth Um ihr 70-jährige Bestehen zu feiern, haben die Garten- und Naturfreunde Sitzerath zum Jubiläumsfest in die Benkelberghalle Sitzerath eingeladen.

„Wer glaubte“, so Ortsvorsteherin Scherer, „die Garten- und Naturfreunde würden als Verein im Laufe der Zeit an Bedeutung verlieren, erlebte in den letzten Jahren das genaue Gegenteil. So komme es in Zeiten teilweise maßloser Verschwendung, zerstörerischem Umgang mit der Natur und der Konfrontation mit Lebensmittelskandalen zu einer Rückkehr zu alten Gewohnheiten und Verhaltensweisen. Besonders in der heutigen Zeit, in der Bio sehr groß geschrieben wird und der eigene Garten wieder an Bedeutung gewinnt.