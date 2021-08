Fußball-Saarlandliga : VfL Primstal feiert einen Sieg des Willens

Primstal Der Fußball-Saarlandligist gewinnt bei der Spvgg. Quierschied mit 2:0. Jetzt kommt der SC Halberg Brebach.

Fußball-Saarlandlligist VfL Primstal hat durch Treffer von Pascal Limke und Marvin Simon einen 2:0 (1:0)-Erfolg bei der Spvgg. Quierschied gefeiert. „Das riesige Selbstvertrauen haben wir ja momentan noch nicht, aber am Ende war es ein Sieg des Willens“, sagte Trainer Andreas Caryot.

Primstals Schlussmann Simon Holz vereitelte in der Partie am Sonntag vor knapp 250 Zuschauern nach zehn Minuten die erste Chance der daheim noch sieglosen Gastgeber. „Quierschied hat uns schon vor Probleme gestellt. Bei einigen Aktionen hat uns das Glück zur Seite gestanden, dass der letzte Pass nicht ankam“, erklärte Caryot. Auf der Gegenseite berührte Quierschieds Simon Ikas bei einer Grätsche den Ball im Strafraum mit der Hand. Jonas Caryot schoss den fälligen Elfmeter an den Pfosten (44. Minute).