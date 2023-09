Fußball Primstal muss Derby-Sieg teuer bezahlen

Björn Recktenwald legte sich im Derby der Fußball-Saarlandliga zwischen der SG Marpingen-Urexweiler und dem VfL Primstal den Ball 18 Meter vor dem Tor zum Freistoß zurecht. SG-Stürmer Julian Frisch war zuvor von Philipp Zimmer von den Beinen geholt worden. Überragend beförderte Torjäger Recktenwald die Kugel über die Abwehrmauer. Doch dann prallt der Ball an die Latte – und Primstal schlägt zu. Schnell wird der Ball aus der Abwehr nach vorne gespielt – und Kapitän Steffen Haupenthal schlägt die Kugel über Marpingens Abwehrspieler in den Lauf von Tobias Scherer, der die 1:0-Führung für den VfL besorgt (11. Minute). So schnell kann es in der Saarlandliga gehen.