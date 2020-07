Fußball-Saarlandliga : Vorbereitungsstart mit Freude und Vorsicht

Beim Aufwärmen: Fußball-Saarlandligist VfL Primstal ist am Freitag in die Vorbereitung auf die Saison 2020/21 gestartet– es war die erste Trainingseinheit seit März. Foto: Semmler

Primstal Fußball-Saarlandligist VfL Primstal ist am Freitag mit altbewährtem Trainerteam und sieben Neuzugängen in die Vorbereitung auf die Saison 20/21 gestartet. Die Freude, dass es nach der Corona-Pause wieder losgeht, ist groß.

Die Laune bei den Fußballern und Verantwortlichen des VfL Primstal war am Freitagabend prächtig. Bei angenehmen 24 Grad absolvierten die Kicker des Saarlandligisten ihre erste Einheit in der Vorbereitung auf die Spielzeit 2020/21, die am Mittwoch, 2. September, beginnen soll.

„Lang, lang, ist es her“, mit diesen Worten begann VfL-Trainer Andreas Caryot seine Begrüßung der Spieler. Wegen Corona ruhte auch in Primstal der Ball seit Mitte März. „Als ich meine Tasche geholt habe, waren da noch die Winter-Kleider und die Handschuhe drin“, scherzte Christian Joseph, der gemeinsam mit Jochen Gläser auch in der neuen Runde zum Trainer-Team des VfL um Chef Caryot gehört.

Info Die Zu- und Abgänge des VfL Primstal: Zugänge: Jannik Schulz (VfR Baumholder), Marek Strauß (VfB Hüttigweiler), Benedikt Collet, Janis Deuber, Felix Guttmann, Leon Schommer, Aaron Schumacher (alle eigene Jugend). Abgänge: Sebastian Cullmann (Borussia Neunkirchen), Frank Hennen (SV Mettlach), Ramon Klein (SG Dirmingen-Berschweiler), Nils Kuckel (Spielertrainer SG Namborn-Steinberg/Deckenhardt-Walhausen), Fabian Weis (Karriere-Ende).

Den Spielern war die Freude ebenfalls anzusehen, nach so langer Zeit endlich wieder eine Übungseinheit zu bestreiten. Caryot mahnte sie aber auch – angesichts der Tatsache, dass beim Ligakonkurrenten SV Mettlach am Donnerstag ein Corona-Fall bekannt wurde (wir berichteten) – zur Einhaltung der geltenden Regeln für den Umgang mit dem Virus.

„Wir werden uns verantwortungsbewusst an diese Regeln halten“, kündigte der Übungsleiter an. „Wir sollten darauf achten, dass wir unnötigen Kontakt außerhalb des Feldes und in den Umkleiden vermeiden. Geduscht wird mit maximal drei Personen“, gab der 51-Jährige seinen Spielern Richtlinien mit auf den Weg, bevor das Aufwärmprogramm startete.

Davor hatte Caryot, der in seine sechste Saison als „Chef-Trainer“ der Schwarz-Roten geht, mit dem Team auch über das Saisonziel gesprochen. „Das lautet in erster Linie Klassenverbleib“, hatte der 51-Jährige erklärt. „Dazu gilt es, die jungen Neuzugänge zu integrieren.“ Sechs Akteure stoßen in der neuen Runde zum Kader des VfL hinzu. Zwei von anderen Clubs, fünf aus der eigenen Jugend. Keiner des Sextetts ist älter als 20 Jahre. „Wir behalten unsere Philosophie bei, mit jungen Spielern zu arbeiten. Das Geld für teure Einkäufe haben wir nicht. Wir sind und bleiben ein Ausbildungsverein“, sagt der Vorsitzende Alwin Arm.

Deshalb warnt Arm auch vor allzu hohen Erwartungen. „Die Zeiten, in denen wir in der Saarlandliga unter den ersten vier bis fünf der Tabelle mitgemischt haben, sind vorbei. Gerade, weil viele Konkurrenten in dieser Spielklasse Jahr für Jahr richtig aufrüsten.“

Caryot ist überzeugt, dass auch der ein oder andere junge Neuzugang für Furore sorgen kann. Dabei denkt der 51-Jährige beispielsweise an Offensivspieler Felix Guttmann, der ein Angebot des U 19-Bundesligisten 1. FC Saarbrücken ausschlug. Stattdessen läuft er lieber für Primstals Saarlandliga-Team auf. „Dass er ein Ausnahmespieler ist, belegen seine Angebote und seine Einsätze für die Saarland-Auswahl. Er ist ein Rohdiamant, den man schleifen kann“, erklärt Caryot.

Auch von Janis Deuber erwartet der Übungsleiter einiges. „Janis kann im zentralen Mittelfeld, aber auch auf den Außenpositionen spielen. Er hat letzte Saison in der A-Jugend als Kapitän viel gelernt und auch an Persönlichkeit dazu gewonnen. Bei ihm kann ich mir vorstellen, dass er dauerhaft eine tragende Rolle spielen kann.“

Aus der eigenen Jugend stoßen zudem noch Benedikt Collet, Leon Schommer und Aaron Schumacher zum Kader. Caryot: „Benedikt ist Flügelspieler und kann durchaus für die eine oder andere Überraschung sorgen.“ Unter Umständen könnte Collet dann Schommer mit Flanken „füttern“. „In Leon bin ich ein wenig vernarrt, weil er eine unheimliche Willenskraft hat. Ich bin gespannt, was bei ihm herauszuholen ist“, erklärt Ex-Torjäger Caryot.

Schommer ist derzeit allerdings noch außer Gefecht, weil er sich in der Sommerpause einer Operation unterziehen musste. Eine große Willenskraft schätzt Primstals Trainer auch am fünften der Zugänge aus dem eigenen Nachwuchs: Aaron Schumacher. „Aaron kann richtig beißen und ist zudem flexibel einsetzbar.“

Zu den Akteuren aus der U 19 der JFG Schaumberg-Prims, die vergangene Saison in die Regionalliga aufgestiegen ist, kommen noch zwei externe Neuzugänge: Jannik Schulz vom rheinland-pfälzischen Landesliga-Vizemeister VfR Baumholder sowie Marek Schulz von Bezirksligist VfB Hüttigweiler. Caryot über die beiden: „Jannik ist sehr schnell und im Mittelfeld zu Hause. Er war auch in der Jugend schon einmal bei uns. Marek hat in einem Probetraining überzeugt. Er ist ein klasse Junge.“

Den sieben Zugängen stehen fünf Abgänge gegenüber. „Darunter allerdings kein Leistungsträger der ersten Mannschaft“, erklärt Arm. Keiner der Akteure, die den Club verlassen haben, stand in der vergangenen Runde mehr als sechs Mal auf dem Feld.

Das Trainer-Trio des VfL Primstal (hinten, von links) Jochen Gläser, Andreas Caryot und Christian Joseph mit den Neuzugängen (vorne von links) Felix Guttmann, Janis Deuber, Benedikt Collet, Jannik Schulz, Aaron Schumacher und Marek Strauß. Foto: Semmler