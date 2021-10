Fußball-Saarlandliga : Primstal empfängt den Tabellenführer – und zwei Ex-Spieler

Primstal Finale der Englischen Woche: An diesem Samstag, 17 Uhr, erwarten die Saarlandliga-Fußballer des VfL Primstal Spitzenreiter SG Mettlach-Merzig. Die SG, in deren Reihen die Ex-Primstaler Tim Roob (sechs Saisontore) und Frank Hennen (Torwart) stehen, ist die einzige noch ungeschlagene Mannschaft der Liga.

„Bei denen läuft es, bei uns momentan nicht“, sagt VfL-Trainer Andreas Caryot. Beim FC Homburg II hat der Tabellenzehnte am Sonntag in der Nachspielzeit den Treffer zur 1:2-Niederlage kassiert. Am Mittwoch ist der VfL nach Verlängerung mit 2:3 beim SV Hasborn aus dem Saarlandpokal ausgeschieden. Bitter: Mit Steffen Lenhardt war es ausgerechnet ein Ex-Primstaler, der mit drei Toren den VfL aus dem Wettbewerb schoss. Mit Roob könnte am Samstag ein weiterer Ex-Spieler für eine Primstaler Niederlage sorgen.