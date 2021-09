Fußball : Zur Einweihung gleich ein Tor-Festival

Sitzerath SG Wadrill-Sitzerath gewinnt erstes Spiel auf dem neuen Kunstrasen in Sitzerath mit 7:5.

„So einen großen Tag wie vor 20 Jahren haben wir heute wieder“, freute sich Heribert Feid, der Vorsitzende des FSV Sitzerath, bei der Einsegnung des neuen Kunstrasens im Erkerstadion. Vor zwei Jahrzehnten war der alte Braschenplatz in einen Kunstrasenplatz umgebaut worden. Seitdem war er eine schmucke Sportanlage für den Verein, der allerdings zwei Jahre später einen Niedergang von der Landesliga (damals zweithöchste Liga im Land) bis in die Kreisliga nehmen musste. Zudem wurde der Platz aber immer schlechter, letztendlich war er nicht mehr bespielbar.

Bürgermeister Franz Josef Barth gratulierte zum Jubiläum mit einem Ballgeschenk und dankte dem Verein für sein 100-jähriges Engagement im Sinne einer guten Dorfgemeinschaft. „Ein Ball ohne Platz ist nicht viel wert, also haben Gemeinderat und Verwaltung auch noch einen Platz geschenkt zum Jubiläum – zwar mit einjähriger Verspätung, was aber die Freude nicht mindern sollte“, sagte der Verwaltungschef. Erfreut gab er bekannt, dass die kalkulierten Kosten von 311 195 Euro nicht gänzlich in Anspruch genommen werden mussten, was bei öffentlichen Vorhaben wohl eher selten festzustellen sei. Ein Pflegegerät für den Platz konnte daher mit angeschafft werden. Von der Sportplanungskommission und vom Sportministerium wurde das Projekt mit jeweils 60 000 Euro bezuschusst.