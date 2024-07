Feuer in Braunshausen Küchenbrand endete glimpflich

Braunshausen · Ein Feuer in der Küche eines Wohnhauses in der Feldstraße in Braunshausen ist am Dienstagnachmittag glimpflich ausgegangen.

02.07.2024 , 16:21 Uhr

Die Feuerwehr am Einsatzort in Braunshausen Foto: Manfred Koch​