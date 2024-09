Sternwartenfest in Braunshausen Extreme der Venus und Wüste auf dem Mars

Beim 25. Sternwartenfest des Vereins der Amateurastronomen des Saarlandes am Samstag auf dem Peterberg konnte man nicht nur einen Blick in das Peterberger Halbmeter-Teleskop werfen, sondern sich auch in Multimedia-Fachvorträgen zu verschiedenen Themen rund um die Astronomie faszinieren lassen.

Michael Opsölder ist von Hause aus Chemiker, aber auch ein leidenschaftlicher Amateurastronom. In seinem mit 32 Besuchern restlos ausgebuchten Fachvortrag „Unser Sonnensystem“ in der Sternwarte auf dem Peterberg gab er einen kleinen Einblick in sein außergewöhnliches Hobby. Mit einer über eine Sternkartensoftware simulierten Ansicht unserer Nachbargalaxie Andromeda, die, so Opsölder, eine Million Lichtjahre entfernt und von der Sternwarte aus manchmal mit bloßem Auge erkennbar sei, begann er seine Ausführungen.