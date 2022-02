Schwerer Unfall bei Primstal : Fahrer rammt Holzmast und wird schwer verletzt

Primstal Ein Fahrer rammt einen massiven Holzmast der Telekom, muss von der Feuerwehr befreit werden und wird schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei-Inspektion Nordsaarland berichtet, ereignete sich der schwere Unfall am Samstag gegen 15.45 Uhr auf der L 148 zwischen den Ortschaften Krettnich und Primstal.

Der 63-jährige Fahrer aus Frankfurt am Main fuhr die Strecke in Richtung Primstal und kam unmittelbar vor einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier fuhr er einige Meter über den Grünstreifen und dann wieder zurück auf die Fahrbahn. Im Anschluss kam er erneut nach rechts von der Fahrbahn ab prallte gegen einen massiven Holzmast, heißt es weiter. Der Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Auto und Mast wurden stark beschädigt, teilt die Polizei weiter mit. Der Mann, der alleine im Auto war, war kaum ansprechbar und musste in ein Krankenhaus nach Trier gebracht werden. Er wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.