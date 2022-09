Schwerer Unfall auf der A1 : Fahrer muss ins Krankenhaus

Unfall A1 1.09.2022 Foto: Dirk Schäfer/Feuerwehr

Braunshausen Auf der A1 in Fahrtrichtung Saarbrücken ist es am Donenrstagmittag zwischen Braunshausen und Primstal zu einem schweren Unfall gekommen. Der Fahrer eines Fiat Kastenwagens war bei Eintreffen der Feuerwehr aus noch unbekannter Ursache in seinem Fahrzeug im Bereich der Beine eingeklemmt, wie ein Feuerwehrsprecher berichtet.

Die Feuerwehr befreite den Fahrer in enger Absprache mit dem Notarzt. Anschließend wurde er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Einsatzkräfte stellten den Brandschutz sicher und verhinderte das Auslaufen weiterer Betriebsstoffe. Auch die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Im Einsatz waren die Löschbezirke Otzenhausen, Braunshausen und Primstal, der Rettungsdienst (Rettungswagen, Notarzt, Rettungshubschrauber) sowie die Polizei.