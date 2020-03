Blaulicht : Unbekannte brechen ins Hallenbad ein

Nonnweiler Ins Hallenbad in Nonnweiler ist eingebrochen wordne. Das bemerkte eine 54-jährige Frau aus Nonnweiler am Mittwochmorgen gegen 5.10 Uhr. Sie hatte beobachtet, dass sich drei schlanke Männer, dunkel gekleidet mit hochgezogenen Kapuzen, etwa 20 bis 25 Jahre alt, schnell vom Hallenbad in Richtung Otzenhausen entfernten, berichtet ein Sprecher der Polizei Nordsaarland.

Das alarmierte Funkstreifenkommando der Polizei in Wadern stellte vor Ort fest, dass die Täter die Tür zum rückwärtigen Saunabereich und danach eine Zugangstür zum eigentlichen Gebäude aufgehebelt hatten. Dort öffneten sie gewaltsam Schränke, Spinde und Schubladen. Mit aufgefundenem Werkzeug versuchten die Täter auch einen Tresor zu öffnen. Dies misslang jedoch. Als bisher bekannte Beute nahmen die Täter eine Gelddose mit etwa 80 Euro mit.