Feuerwehr rückt am Dienstagnachmittag aus : Flächenbrand in Sitzerath

Flächenbrand in Sitzerath

Feuerwehr rückt am Dienstagnachmittag aus

Das Feuer ist auf einem Wiesengelände am Ortsrand von Sitzerath ausgebrochen. Foto: Manfred Koch/Feuerwehr

Sitzerath​ Wie es dazu kam, ist unklar. Das Übergreifen der Flammen auf Bäume und Sträucher konnte die Feuerwehr verhindern.

Die Integrierte Leitstelle in Saarbrücken löste am Dienstag gegen 16.45 Uhr Alarm aus. Für die Einsatzkräfte der Löschbezirke Sitzerath, Nonnweiler und Bierfeld ging es zu einem Wiesengelände in Sitzerath. Dort war aus noch ungeklärter Ursache Feuer ausgebrochen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr Nonnweiler berichtet, lag das Wiesenstück nahe der Wohnbebauung. Der Brand drohte auf Bäume und Sträucher im unmittelbaren Umfeld überzugreifen.