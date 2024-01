Neues in Otzenhausen Alles neu macht der Winter

Es hat sich einiges getan im Landhaus Spanier in Otzenhausen in den vergangenen Wochen. So ist beispielsweise eine zusätzliche Location hinzugekommen. Seit Anfang Dezember haben die Gäste die Möglichkeit, in der Winterlounge im Hof Platz zu nehmen: „Dieses Angebot wird gerade von Wanderern gern in Anspruch genommen“, berichtet Anja Faust-Spanier, die hinzufügt, dass man für die Besucher warme Decken, Handschuhe und Taschenwärmer vorhalte.