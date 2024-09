Demokratiekonferenz in Otzenhausen Soziale Medien: Fenster ins Gehirn der Kinder

Bei der vierten Demokratiekonferenz der „Partnerschaft für Demokratie“ im Landkreis St. Wendel (PfD), die am Freitag am Nationalpark-Tor in Otzenhausen eröffnet wurde, stand ein Vortrag von Franz Konietzky von der Hochschule Düsseldorf zur sogenannten Neuen Rechten, einer rechtsextremen Strömung, im Vordergrund. Er ging auf deren personelle und organisatorische Strukturen ein und erläuterte die Strategien, teils gestützt durch Videoausschnitte, in denen führende Köpfe zu Wort kamen. Der Abend klang mit einer musikalischen Darbietung von Brillant aus.

Vor 55 Besuchern moderierte Uwe Albrecht vom Adolf-Bender-Zentrum, bei dem die Koordinierungs- und Fachstelle des Netzwerks verankert ist, die Veranstaltung und bat zunächst Martina Weiand nach vorne, die als Kreisbeigeordnete Landrat Udo Recktenwald (CDU) vertrat. Weiand wies darauf hin, dass es auch in unserer Region extremistische Tendenzen gebe, weshalb die Gesellschaft gefordert sei. Bei dieser wichtigen Aufgabe helfe die PfD, die ein Netzwerk aufbaue und, unterstützt vom Adolf-Bender-Zentrum, zahlreiche Veranstaltungen anbiete.