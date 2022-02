Tatverdächtiger gefasst : Containerbrand-Serie in Primstal geht weiter

Primstal Ein Papiercontainer hinter dem Primstaler Schwimmbad ist am Samstagmittag in Flammen aufgegangen. Die Polizei vermutet Brandstiftung, wie ein Sprecher der Polizei-Inspektion Nordsaarland mitteilt.

Der ermittelte Tatverdächtige ist Mitglied der ansässigen Jugendfeuerwehr Die Behörden wurden am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr über einen Containerbrand hinter dem Naturfreibad informiert. Es war nicht der erste Containerbrand in Primstal. Bereits am 19. und 27. Januar brannte dort ein Papiercontainer. In einem dieser Ermittlungsverfahren konnte ein 20-jähriger Tatverdächtiger aus Primstal ermittelt werden. Dieser ist auch Mitglied der Jugendfeuerwehr.