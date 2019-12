Blaulicht : Busfahrer verliert die Nerven und zückt Messer

Sitzerath Die Nerven verloren hat am Freitag der Fahrer eines Schulbusses, der auf dem Weg von der Förderschule in Oberthal nach Sitzerath gewesen ist. Er zückte ein Messer, berichtet die Polizei.

Im Bus befanden sich mehrere Jugendliche, von denen zwei im hinteren Bereich des Busses an den Haltestellen das ordnungsgemäße Schließen der Tür verhinderten. Der 54-jährige Busfahrer forderte die Jugendlichen mehrfach auf, dies zu unterlassen, was jedoch keine Wirkung zeigte. Der aufgebrachte Busfahrer stoppte daraufhin den Bus und nahm aus seinem Rucksack ein Messer. Damit begab er sich zu den Jugendlichen an die hintere Tür. Das Messer hielt der Mann zum Glück so, dass die Klinge in Richtung seines Körpers zeigte und somit keine direkte Gefahr für die Jugendlichen bestand, so ein Polizei-Sprecher weiter. Der Busfharer bedrohte die Jugendlichen mit Worten. Danach fuhr er weiter, die Jugendlichen stiegen in Sitzerath aus, wo die Polizei verständigt wurde. Die Beamten der Polizeiinspektion Nordsaarland, welche mit zwei Kommandos vor Ort im Einsatz war, beschlagnahmten das Messer. Der Busunternehmer erschien mit einem Ersatzfahrer vor Ort, welcher die Fahrt fortsetzte. Die Beachten brachten die unverletzten Jugendlichen zu ihren Erziehungsberechtigten.