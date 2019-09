Kostenpflichtiger Inhalt: „Gutes Brot braucht keine Zusatzstoffe“ : Dieser Polizist ist Bäcker aus Leidenschaft

Anrühren, kneten, abwiegen, formen, in den Ofen schieben: Mindestens drei Mal pro Woche verwandelt Torsten Weiler seine Küche in eine Backstube. Foto: Sarah Konrad

Kastel Torsten Weiler aus Kastel backt sein Brot selbst — mit natürlichen Zutaten und viel Zeit. Sein Wissen will er nun an andere weitergeben.

Wasser, Hefe, Salz und Mehl – viel mehr braucht es nicht, um die perfekte Kasteler Kruste zu backen. „Die beste Zutat ist die, die man nicht in den Teig hineinmischt. Gutes Brot braucht keine Zusatzstoffe“, ist Torsten Weiler überzeugt. Der 50-Jährige steht in seiner großen, offenen Küche. Auf dem Tresen hat er mehrere Eimer, Messbecher und eine Waage bereitgestellt. „Den Roggensauerteig und den Weizensauerteig habe ich schon gestern Abend angerührt“, erklärt er. Über Nacht hätten sie genügend Zeit gehabt, um zu reifen. Jetzt fehlen nur noch die vier Grundzutaten. Nach und nach mixt der Bäcker alles in einer weißen Schüssel zusammen. „So haben es schon unsere Vorfahren vor tausenden von Jahren getan“, sagt er – während er die zähe, klebrige Masse kräftig knetet. Anschließend bedeckt Weiler den Teig mit einem Tuch und schiebt ihn zur Seite. Zum Ruhen. „Das Geheimnis eines guten Brotes ist Zeit. Viel Zeit“, verrät er.

Doch genau die würden Großbäckereien ihren Produkten oft nicht mehr zugestehen. Es würden immer größere Mengen immer schneller hergestellt. Ein standardisierter Prozess, der dazu führe, dass jedes Brot gleich schmecke.„Bei industriell gefertigten Waren ist die Hand des Kunden oft die erste, die sie berührt“, klagt Weiler. Dabei sei das Backen doch ein Handwerk. Ein Handwerk, das Stück für Stück verloren gehe. Das will der Kasteler verhindern. Vor einem Jahr hat er daher angefangen, wieder selbst Brot herzustellen. „Ich wollte ein gesundes Produkt, das schmeckt. Und bei dem ich weiß, welche Zutaten drin stecken“, erklärt er seine Motivation.

Foto: Sarah Konrad 9 Bilder Dieser Polizist ist Bäcker aus Leidenschaft.

Das Skurrile an der ganzen Sache: Weiler hat bereits in den 80er-Jahren in Lockweiler eine Lehre als Bäcker abgeschlossen und war mehrere Monate lang als Geselle tätig. Anschließend zog es ihn allerdings zur Polizei – wo er nun bereits seit 31 Jahren arbeitet. Mit dem Backen habe er nach dem Jobwechsel nichts mehr am Hut gehabt. „Ich musste mein Wissen deshalb wieder komplett auffrischen“, gesteht er. Weiler besorgte sich Fachbücher, recherchierte im Internet und legte einfach los. Seine wichtigste Regel dabei: Ins Brot dürfen nur ökologische Zutaten. „Es kommt für mich nicht in die Tüte, das Mehl in einer konventionellen Mühle zu kaufen“, stellt der Hobbybäcker klar. Da er im Saarland keinen Müller gefunden hat, der biologisch angebautes Getreide aus der Region verarbeitet, machte er sich deutschlandweit auf die Suche. „Nach mehreren Wochen habe ich schließlich eine geeignete Biomühle in Nordrhein-Westfalen entdeckt und dort kaufe ich jetzt immer mein Mehl ein“, sagt er.

Etwa drei Mal pro Woche tauscht Weiler nach dem Feierabend die Uniform gegen die Schürze. Anfangs habe er noch in einem kleinen Ofen gebacken. Mittlerweile habe er die Küche umgebaut und sich einen größeren zugelegt. Denn sein Hobby hat sich rumgesprochen. Gut 30 Kollegen, Bekannte und Freunde versorgt er bereits mit seinen eigenen Kreationen. „Das größte Lob ist, wenn mir die Menschen sagen, dass mein Brot wie das von früher schmecke“, schwärmt Weiler und fügt hinzu: „Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich andere mit meiner Leidenschaft anstecke.“ Immer wieder würden ihn Leute nach seinen Rezepten fragen. Und die gibt der Kasteler gerne preis.

Aus diesem Grund hat er sich auch dazu entschlossen, Kurse anzubieten. Anfang September habe er sich erstmals mit einer Gruppe in der Johann-Adams-Mühle in Tholey getroffen und den Teilnehmern den Umgang mit Urgetreide beigebracht. Diese Vorgänger der modernen Hybridsorten verwendet Weiler besonders gerne. „Es hat sich herausgestellt, dass viele Menschen, die allergisch auf Brot reagieren, Backwaren aus Waldstaude, Emmer und Co. problemlos essen können“, erläutert er. Die Kooperation mit der Gemeinde Tholey sei bereits besiegelt und weitere Kurse geplant.

Zusätzlich hat der Hobbybäcker die historische Backstube im Dompropst in Wadern angemietet. Die stehe bereits seit vielen Jahren leer, sei aber noch bestens erhalten. In diesem Ambiente mache das Brotbacken besonders viel Spaß. Insgesamt drei Kurse will Weiler dort halten: „Brothandwerk I für Einsteiger“, „Backen wie Gott in Frankreich“ und „Von wegen alt – Urgetreide in aller Munde“. Die Workshops orientieren sich an den Bedingungen einer ganz gewöhnlichen Haushaltsküche. Das beginnt bei der Raumtemperatur für die Teigbereitung und endet beim Backen in handelsüblichen Einbaubacköfen.

Ziel des Hobbybäckers ist es, den Menschen zu zeigen, wie einfach es sein kann, Brot selbst herzustellen. Ein gesundes Brot aus natürlichen Zutaten, das lange frisch bleibt. „Ich möchte mein Wissen und meine Leidenschaft gerne weitergeben“, sagt Weiler. Sein Hobby zum Beruf zu machen, kommt für den 50-Jährigen aber nicht infrage. „Dafür bin ich viel zu gerne Polizist“, gibt er zu. Irgendwann einmal eine Wochenendbäckerei zu eröffnen, könne er sich aber schon ganz gut vorstellen.