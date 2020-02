Blaulicht : Zündeten Kinder den Container an?

Primstal Drei Kinder haben sich am Altpapiercontainer am Primstaler Schwimmbad aufgehalten, einen Gegenstand hineingeworfen und sind dann weggelaufen. Das beobachteten mehrere Zeugen am Samstag gegen 13.55 Uhr.

Kurze Zeit später stand der Container in Flammen und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden, berichtet die Polizei weiter.