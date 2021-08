Brandschutz mit der Feuerwehr Nonnweiler : Die magische Anziehungskraft des Feuers

Nonnweiler Vorschulkinder der Kita Regenbogen in Braunshausen haben bei der Feuerwehr mehr über den Umgang mit Kerzen erfahren.

Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Nonnweiler hat die vier Vorschulkinder der Kindertagesstätte „Regenbogen“ in Braunshausen kürzlich unter Beachtung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln in Sachen Brandschutz unterwiesen. Gemeinsam mit ihrer Betreuerin Ivonne Wiesen waren die Kinder zu Gast im Feuerwehrgerätehaus. Als Brandschutzerzieherinnen fungierten Bernadette Sersch und Saskia Maring.

Wie verhalte ich mich, wenn in meinem Zimmer Feuer ausgebrochen ist? Auch mit dieser Frage beschäftigten sie sich ausführlich. Hier lernten die Kinder, dass der Sauerstoff durch Feuer zuletzt am Boden verbraucht wird, weil der Rauch nach oben steigt. Also muss man sich kriechend fortbewegen.