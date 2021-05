In Höhe der Auf- und Abfahrt Bierfeld : Verletzte bei Unfall mit drei Fahrzeugen auf der A 1

Bierfeld Einen beteiligten Fahrer musste die Feuerwehr aus seinem Wagen befreien, da er eingeklemmt war.

Gegen 13 Uhr sind Rettungskräfte zu einem Verkehrsunfall auf die A1 in Höhe der Auf- und Abfahrt Bierfeld alarmiert worden. Wie Kreisbrandinspekteur Dirk Schäfer berichtet, waren drei Fahrzeuge, ein Mercedes SUV sowie zwei Kleintransporter, in den Unfall verwickelt. „Die jeweiligen Fahrer der Kleintransporter konnten bereits selbstständig ihre Fahrzeuge verlassen“, so Schäfer. Anders erging es dem Fahrer des Autos. Er war eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit Hilfe von hydraulischem Rettungsgerät befreit werden.

Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser zur Untersuchung und weiteren Behandlung gebracht. „Über deren Gesundheitszustand liegen keine Informationen vor“, so Schäfer. Während der Rettungs- und Bergemaßnahmen war die A 1 in diesem Streckenabschnitt zeitweise in Fahrtrichtung Saarbrücken voll gesperrt.