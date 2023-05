Übersicht Bauprojekte in der Gemeinde Nonnweiler

Welche Bauprojekte hat die Gemeinde Nonnweiler kürzlich abgeschlossen? Welche sind aktuell in der Mache? Und welche stehen in naher Zukunft an? Mit diesen Fragen befasste sich Bauamtsleiter Jörg Martin in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Für Tagesordnungspunkt elf, der da lautete „Informationen aus der Bauverwaltung“, hatte er extra eine 89 Folien umfassende Powerpoint-Präsentation vorbereitet. Hier eine Übersicht der wichtigsten Maßnahmen: