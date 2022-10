Auto brennt in Otzenhausen : Motorraum steht in Flammen

w Foto: w

In Otzenhausen ist auf dem dem Parkplatz eines Seniorenheims in der Hochwaldstraße ein abgestellter Renault Megane in Brand geraten, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilt. Die Integrierte Leitstelle Saar löste am Freitag gegen 7.25 Uhr Alarm aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken