Unfallflucht in Nonnweiler : Auto rangiert und geflüchtet

Foto: dpa/Carsten Rehder

Nonnweiler In Nonnweiler hat ein Fahrer ein parkendes Auto rangiert ohne den Schaden zu melden. Wie die Polizei-Inspektion Nordsaarland berichtet, ereignete sich der Unfall am Mittwoch in der Zeit von 7.50 bis 12.30 Uhr in der Straße Am Hammerberg.