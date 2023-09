Ausbildungsmesse in Primstal Motto: „Entdecke Deinen neuen Job“

„Entdecke Deinen neuen Job“ – unter diesem Motto fand die zwölfte Ausbildungsmesse in der Mehrzweckhalle in Primstal statt. „Wir haben so viele Aussteller wie nie“, freute sich der Leiter des Kulturamtes, Frederic Löwen, der die Messe organisiert hat und in Vertretung des Bürgermeisters sie dann auch zusammen mit dem Wirtschaftsförderer des Landkreises, Julian Schneider, und Ortsvorsteher Rainer Peter eröffnete.