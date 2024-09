Ausbildungsmesse in Primstal 190 Ausbildungsstellen sind im St. Wendeler Land nicht besetzt

Welche Möglichkeiten gibt es in der Region? Einen guten Überblick darüber bietet unsere 13. Ausbildungsmesse hier in der Mehrzweckhalle in Primstal“, begrüßte Bürgermeister Franz-Josef Barth (parteilos). „Hier können sich die Jugendlichen, die vor der wichtigen Entscheidung über ihre berufliche Zukunft stehen, umfassend über Ausbildungsmöglichkeiten und Studiengänge informieren. Die von der Gemeinde Nonnweiler organisierte Messe bietet eine wertvolle Plattform, um mit den insgesamt 24 regionalen Unternehmen und Institutionen direkt in Kontakt zu treten“, so der Bürgermeister weiter.