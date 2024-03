Aufbereitungsanlage soll Trinkwasserversorgung sichern Umweltministerin steht zu Talsperren-Projekt

Matt spiegeln sich an diesem Vormittag die spärlichen Sonnenstrahlen in der Wasseroberfläche. Bis zum Sommer sind es noch einige Monate hin, doch die Talsperre in Nonnweiler ist bereits gut gefüllt. Mit 2023 liegt das bisher niederschlagsreichste Jahr seit Aufzeichnung hinter ihr. Das Reservoir hat ein Fassungsvolumen von knapp 20 Millionen Kubikmeter Wasser. Betriebsleiter und Vorsteher des Talsperrenverbands Nonnweiler, Joachim Meier, nennt das in den 1970er-Jahren entstandene Bauwerk eine „Wunderkiste“. Es kann bei Niedrigwasser einen Ausgleich schaffen, bei Hochwasser Schutz bieten, den Menschen Erholung schenken, Energie erzeugen und Trinkwasser liefern. Vor allem letztgenannter Aspekt steht im Mittelpunkt eines Gesprächs anlässlich des Weltwassertags.