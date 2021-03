Kollision zweier Autos bei Nonnweiler-Bierfeld : Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der A 1

Bierfeld Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ist es am Samstag auf der A 1 gekommen. Wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Nordsaarland berichtet, ereignete sich dieser gegen 10.30 Uhr etwa 500 Meter hinter der Ausfahrt Bierfeld.

Ein hochmotorisierter Audi RS6 war – vermutlich mit hoher Geschwindigkeit – zu diesem Zeitpunkt auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Saarbrücken unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve wechselte der Fahrer eines Ford Focus von der rechten auf die linke Fahrspur, um vorausfahrende Fahrzeuge zu überholen. Bei dem Spurwechsel übersah er den auf der linken Fahrspur ankommenden Audi und es kam zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen.

In der Folge wurden beide Wagen in die Schutzplanken geschleudert. Durch herumfliegende Teile wurde ein weiteres Auto beschädigt, welches zur Unfallzeit auf der Gegenfahrbahn der Autobahn unterwegs war. „An den Schutzplanken und den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 60 000 Euro“, bilanziert der Polizei-Sprecher. Zum Glück seien keine Personen verletzt worden.