Gemeinderat Nonnweiler beschließt Anbindung weiterer Orte an Bahnradweg

Drei lange Jahre hat es gedauert, den Bahnradweg St. Wendeler Land zu bauen. Doch am 7. Mai konnte er endlich eröffnet werden. Gefeiert wurde gleich an drei verschiedenen Orten: in Freisen, Nonnweiler und Nohfelden. Denn durch all diese Gemeinden führt die rund 30 Kilometer lange Strecke. Dass diese bei den Menschen in der Region ziemlich gut ankommt, steht für Jan Kohlhaas, den Sprecher der SPD-Fraktion im Nonnweiler Gemeinderat, außer Frage. „Der Bahnradweg erhält regen Zuspruch von Jung und Alt. Er ist ein touristisches Erfolgsprojekt und ein Musterbeispiel der interkommunalen Zusammenarbeit im St. Wendeler Land“, sagte er bei einer Sitzung im Oktober.