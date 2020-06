Kostenpflichtiger Inhalt: Versorgung im Landkreis Birkenfeld : Aktuell gibt’s Talsperren-Mischwasser

Auch aktuell noch mit Wasser gefüllt: die Steinbachtalsperre bei Katzenloch. Unser Foto zeigt sie im Jahr 2014. Foto: Evelyn Schneider

Katzenloch/Nonnweiler Eigentlich sollten die Menschen im Landkreis Birkenfeld schon komplett aus Nonnweiler mit Trinkwasser versorgt werden. Doch es gab ein Druckproblem bei der Aufbereitungsanlage in Katzenloch.

Ein bisschen Nonnweiler Talsperrenwasser fließt bereits aus den Wasserhähnen im Landkreis Birkenfeld. Gemischt mit dem alt bekannten aus der eigenen Steinbachtalsperre in Katzenloch. Eigentlich sollte das Wasser, das aus der Primstalsperre über eine Strecke von 32 Kilometern in Rohren nach Rheinland-Pfalz geleitet wird, bereits die komplette Versorgung der Nachbarn übernehmen. Damit die Steinbachtalsperre saniert werden kann. Dies ist nämlich nur möglich, wenn der Großteil des Wassers abgelassen wird. Die nötigen Arbeiten an dem 1967 in Betrieb gegangenen Bauwerk waren der Grund dafür, dass die Versorgungsleitung zwischen Nonnweiler und Katzenloch gebaut wurde (wir berichteten). Diese hat ihre Testphase seit Mitte vergangenen Jahres erfolgreich gemeistert.

Lesen Sie auch Fernleitung steht : Talsperren-Wasser fließt nach Birkenfeld

Doch dann hakte es plötzlich – sozusagen im letzten Schritt. An jener Stelle, an der das Rohwasser in die Aufbereitungsanlage fließen soll. Die beiden Talsperren liegen etwa auf gleicher Höhe. Dennoch muss das Wasser unterwegs eine Höhe von etwa 200 Metern überwinden. Damit das funktioniert, wird das flüssige Element mit einem gewissen Druck hochgepumpt. Anschließend fällt es wieder, fließt weiter in Richtung Aufbereitungsanlage an der Steinbachtalsperre. Dort kam es mit einem zu hohen Druck an. „Dieser musste gedrosselt werden“, erläutert Horst Kürschner, Werkleiter des Wasserzweckverbands im Landkreis Birkenfeld. Doch sei diese Drosselung ein wenig zu heftig ausgefallen. „Das muss jetzt angepasst werden“, sagt der Werkleiter.

Lesen Sie auch Landkreis Birkenfeld zapft unser Wasser an

Zahlen und Fakten Die Primstalsperre in Nonnweiler ist im Jahr 1982 in Betrieb gegangen. Verantwortlich für die Verwaltung und den Betrieb der Talsperre ist der Talsperrenverband Nonnweiler. Seit 1999 liefert die Talsperre bereits Trinkwasser an die Verbandsgemeinde Hermeskeil: eine Million Kubikmeter pro Jahr. Der Wasserzweckverband im Landkreis Birkenfeld hat sich die Rechte an 3,5 Millionen Kubikmeter Rohwasser pro Jahr gesichert. Die Talsperre hat ein Fassungsvermögen von 20 Millionen Kubikmetern Wasser. Rund 60 Prozent des Stausees liegen im Landkreis St. Wendel, 40 Prozent im Landkreis Trier-Saarburg. Gespeist wird er von Prims und Altbach. Die Steinbachtalsperre des Wasserzweckverbands im Landkreis Birkenfeld ging 1967 in Betrieb. Sie hat ein Gesamtvolumen von 4,8 Millionen Kubikmeter Wasser.

Eigentlich hätte das schon längst erledigt sein sollen. Doch dann kam Corona. „Fachfirmen konnten ihre Mitarbeiter nicht mehr rausschicken, daher mussten wir warten.“ Das Warten habe aber jetzt ein Ende, die Fachleute konnten ihre Arbeit aufnehmen. Deshalb ist Kürschner zuversichtlich, dass die Sanierung der Steinbachtalsperre bald starten kann. „Wenn der Druck angepasst ist, setzen wir die Steinbachtalsperre außer Betrieb und beobachten, wie die Aufbereitung des Wassers aus Nonnweiler funktioniert“, erklärt der Werkleiter. Läuft alles reibungslos, kann das Wasser in der Talsperre abgelassen werden. In einem nächsten Schritt seien Untersuchungen erforderlich, um einen Überblick über den Umfang der Sanierungsarbeiten zu bekommen. Das betreffe auch die Asphaltschicht auf der Dammkrone.

Lesen Sie auch Kostenpflichtiger Inhalt: Rundgang durch die Talsperre Nonnweiler : Hinab in die Tiefen des Wasserspeichers

Bis es also in Kürze für das Rohwasser aus der Nonnweiler Primstalsperre direkt in die Aufbereitung in Katzenloch und schließlich komplett in die Haushalte der Menschen geht, fließt es in eine Vorsperre zur Steinbachtalsperre und hilft dabei, den Füllstand des Stausees stabil zu halten.

Mit den Verzögerungen durch Technik und Corona hadert Kürschner übrigens nicht. Immerhin sei bei der Leitungsverlegung in den vergangenen vier Jahren alles glatt gegangen und das Gesamtprojekt auch noch in etwa im vorgegebenen Fünfjahreszeitraum.

Blick auf die Talsperre Nonnweiler. Foto: Evelyn Schneider