Gemeinderat Nonnweiler Abschied mit einstimmigen Beschlüssen

Der Termin steht: Am Donnerstag, 11. Juli, wird sich der Nonnweiler Gemeinderat neu konstituieren. Für einige Mitglieder hieß es daher bei der letzten offiziellen Sitzung des amtierenden Gremiums, Abschied zu nehmen. So auch für Rainer Peter, der seit 1979 Teil des politischen Organs ist. Zu jener Zeit, so blickte der Christdemokrat zurück, hätten die Anwesenden sehr oft sehr hitzig diskutiert. Insgesamt betrachtet, seien seine rund 45 Jahre im Gemeinderat aber doch recht entspannt gewesen. „Es blieb – bis auf wenige Ausnahmen – auf einem nicht persönlich werdenden Level“, resümierte Peter.