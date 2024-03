Geburtstag in Otzenhausen Was ein kleines Dorf weltbekannt macht

Grund dafür sind die 10 000 Menschen aus aller Welt, die jedes Jahr an die Akademie kommen, um anderen Menschen zu begegnen, sich auszutauschen und gemeinsam über eine freie, friedliche, tolerante und nachhaltige Welt nachzudenken. 70 Jahre ist es nun her, dass 5000 Menschen – darunter 20 Mitglieder des Europarates – die Einweihung des Europa-Hauses feierten. Was Gründungsdirektor Arno Krause 1954 anstrebte, nämlich der europäischen Jugend einen Raum für Begegnung zu schaffen, hat bis heute Bestand, wie ein Sprecher der Akademie mitteilt.