Wagen überschlug sich : Verletzter bei Alleinunfall auf A 1

Symbolfoto Foto: dpa/Stefan Puchner

Primstal Zu einem Alleinunfall ist es am Montagmorgen auf der A1 in Fahrtrichtung Trier, etwa in Höhe des Rastplatzes Peterberg gekommen. Wie ein Sprecher der Polizei berichtet, überschlug sich dort der Wagen eines 39-jährigen Mannes aus Trier und blieb anschließend auf dem Dach liegen.