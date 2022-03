Lichterkette für den Frieden : 300 Meter als Zeichen der Solidarität

Ein deutliches Zeichen gegen Krieg wollten die Menschen in Nonnweiler setzen. Foto: Frank Faber

Nonnweiler Mehr als 250 Menschen haben sich am Freitagabend in Nonnweiler versammelt, um dort gegen den Krieg in der Ukraine zu demonstrieren. Dazu haben die Teilnehmer in Trierer-Straße eine rund 300 Meter lange Lichterkette gebildet.