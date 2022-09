Berufsfeuerwehrtag in Primstal : 24-Stunden-Dienst wie die Profis

Berufsfeuerwehrtag in Primstal

Primstal Beim Berufsfeuerwehrtag in Primstal mussten die Jugendlichen sowohl einen Flächenbrand als auch einen Verkehrsunfall meistern. Simulationen wurden so realitätsnah wie möglich vorbereitet.

Bei der Jugendfeuerwehrgruppe des Löschbezirks Primstal, Gemeinde Nonnweiler, stand jüngst ein Berufsfeuerwehrtag auf dem Ausbildungsplan. Tatsächlich handelte es sich um einen 24-Stunden-Dienst, der sich am Arbeitsbetrieb der Berufsfeuerwehr orientierte, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilt.

Den Jugendlichen sollte ein realitätsnaher Einblick in die Anforderungen vermittelt werden, die an die Tätigkeit eines professionellen Feuerwehrangehörigen geknüpft sind. Nicht zuletzt sollte auch der Teamgeist der Jugendlichen gefördert werden. Folglich mussten die Teilnehmer innerhalb des regulären Dienstbetriebs mit theoretischer und praktischer Ausbildung sowie Fahrzeug- und Gerätepflege unerwartet zu inszenierten Einsätzen ausrücken, natürlich stets in Begleitung und unter Aufsicht ihrer Betreuer.