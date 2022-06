Feuerwehr Nonnweiler : 23 neue Truppführer bei der Feuerwehr

Nonnweiler Mitglieder der acht Löschbezirke der Gemeinde Nonnweiler haben ihre Ausbildung abgeschlossen.

23 junge Feuerwehrleute aus den acht Löschbezirken der Gemeinde Nonnweiler haben ihre Ausbildung zum Truppführer erfolgreich abgeschlossen. Der Lehrgang erstreckte sich über sechs Wochenendtermine mit rund 35 Ausbildungsstunden. Zulassungsvoraussetzung ist die erfolgreiche Ausbildung zum Truppmann. Ziel der Ausbildung zum Truppführer ist die Befähigung zum Führen eines Trupps nach Auftrag innerhalb einer Gruppe oder Staffel. Der Truppführer verfügt über die feuerwehrtechnischen Kenntnisse und Fertigkeiten, die erforderlich sind, um im Einsatz selbstständig Gefahren richtig einzuschätzen, der Situation entsprechend zu handeln und damit die Verantwortung für den Truppmann und für sich selbst zu übernehmen, teilt ein Sprecher der Feuerwehr mit. Die erfolgreiche Ausbildung zum Truppführer ist zudem Voraussetzung für die Teilnahme an Fach- und Führungslehrgängen an der Landesfeuerwehrschule.

Schwerpunkte der Ausbildung: Rechtsgrundlagen, Verhalten bei Gefahr, Löscheinsatz, ABC-Gefahrstoffe, Technische Hilfe und Fahrzeugkunde. Neben der Vermittlung des theoretischen Fachwissens standen praktische Übungen zu den einzelnen Themen auf dem Lehrplan. So bestand auch der Lehrgangsabschluss, der in Nonnweiler stattfand, aus einer schriftlichen Lernzielkontrolle und einem praktischen Teil. Hier waren Übungsszenarien im Löscheinsatz und in Technischer Hilfe unter einsatznahen Bedingungen abzuarbeiten.