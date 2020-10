Zeitreise in die 20er Jahre : Achse Wien-Berlin-Budapest in Otzenhausen

Otzenhausen 20er-Jahre-Revue an der Europäischen Akademie begeisterte mit Musik und Kabarett.

Wien-Berlin-Budapest, diese Achse machte in den Goldenen Zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts Furore: Auf den Bühnen dieser drei Metropolen gaben sich die Altmeister des Humors quasi die Klinke in die Hand. Im Simplizissimus in Wien, im Apollo in Berlin und im Orpheum in Budapest wirkte die Crème de la Crème des unerreichten jüdischen Witzes.