Eiweiler Zwei Schwerverletzte nach Unfall

Der 62-jährige Fahrradfahrer fuhr vor dem Motorradfahrer in die gleiche Richtung. Als der Fahrradfahrer nach links abbiegen wollte, erkannte der Motorradfahrer, welcher im Begriff war, den Radfahrer zu überholen, dies vermutlich zu spät. Es kam trotz Bremsung und versuchtem Ausweichmanöver zum Zusammenstoß. Beide Verunfallten trugen Helme, wurden aber dennoch so schwer verletzt, dass sie stationär in Krankenhäuser aufgenommen werden mussten. Hierzu war auch der Rettungshubschrauber Christoph 16 im Einsatz. Lebensgefahr bestand nicht.