Wer bei Liebherr zu allererst an Kühlschränke denkt, der liegt sicherlich nicht ganz verkehrt. Allerdings ist der Name Liebherr auch vielmehr ein Begriff im Bereich der mobilen Schwerlastkrane. Und genau solch ein Teil kam im Wald am Übungsgelände des THW-Ortsvereins Nohfelden zum Einsatz.