Defekt an Sprinkleranlage : 350 Besucher des Park-Zentralgebäudes mussten evakuiert werden

Nohfelden Alarm in der Center-Parkanlage am Bostalsee.

Ein technischer Defekt an der Sprinkleranlage war letztlich der Grund, weshalb 350 Gäste und Mitarbeiter am Samstagmittag das Zentralgebäude des Center Parcs Park Bostalsee verlassen mussten. Das hat Daniel Gisch, Sprecher der Feuerwehr in Nohfelden mitgeteilt. Dass es sich um einen Fehlalarm handelte, wusste zunächst niemand, als gegen 12.05 Uhr die automatische Brandmeldeanlage Alarm aulöste. Daraufhin rückten 39 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in die Lindenallee aus. Die Evakuierten wurden laut Gisch vorübergehend in benachbarten Häusern untergebracht. Etwa eine Stunde lang konnten sie das Herzstück des Ferienparks nicht betreten.