Clean-Up-Day am Bostalsee Volle Windeln und jede Menge Becher

Als ein keines Teil zu einem weltweiten Puzzle bezeichnete die Chefin der Seeverwaltung, Daniela Maslan-Mayer, die Teilnahme der 14 Schüler einer Berufsfachschulklasse des kaufmännischen Bereichs der Dr.-Walter-Bruch-Schule am „World Clean Up Day“ am Bostalsee. Denn zeitgleich fanden weltweit derartige Aktionen statt, bei denen ganz normale Bürger den Müll derer aus der Natur sammelten, zu denen Sitte und Anstand wohl noch keinen Zugang gefunden hatten.