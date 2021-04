Gemeinderat Nohfelden : Windrad wird modernisiert

Sötern Auf den neuesten Stand der Technik soll eine weitere Windkraftanlage im Windpark „Falkenberg“ in Wolfersweiler gebracht werden.

Probleme habe es bisher wegen der Auswirkungen auf den Modellflugverein in der Nähe gegeben. Die Flugsportler befürchteten, dass sie ihren Sport nicht mehr ausüben können, wenn das neue Rad errichtet sei. Das Problem sei zwar lösbar, indem der Platz verändert würde. Aber wer soll das bezahlen? „Wir sind der Meinung, dass der, der das Problem verursacht, auch die Kosten tragen muss, sodass dem Verein keine Nachteile entstehen“, so Veit. Bevor der Gemeinderat also entscheiden konnte, musste dies zuerst geprüft werden. Nun spreche nichts mehr dagegen, so Veit weiter. Also erteilte der Rat dem Vorhaben seinen Segen. Das letzte Wort hat nun das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz.