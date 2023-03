Wettbewerb von Dehoga und Michael-Freiberger-Stiftung Seezeitlodge-Azubis erfolgreich bei Meisterschaften

Bei den Köchen überzeugte Carlos Leon Jacob von der Seezeitlodge Hotel & Spa die Prüfungskommission. Der 18-Jährige aus Ottweiler ist somit Saarlands bester Nachwuchskoch. Auch der dritte Rang ging mit Dennis Schneider in die Seezeitlodge. Noch besser schnitt das Hotel in der Kategorie Hotelfachleute ab. Hierbei gingen alle drei Plätze an das Vier-Sterne-Superior-Haus. Annalena Meyer aus Weiskirchen wurde zur Saarlandmeisterin gekürt, Platz zwei belegte Celina Klasen und Rang drei ging an Maria Eichler. Nach Einschätzung von Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD), haben die Jugendmeisterschaften gezeigt, dass das Gastgewerbe „eine spannende Branche mit vielfältigen Aufgabenbereichen“ ist.