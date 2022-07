Programm für die Willkommens-Party : So feiert das St. Wendeler Land seinen Astronauten (mit Bildergalerie)

Foto: B&K/Bonenberger / B&K 15 Bilder Ein Astronaut zwischen Weltall und Heimat

Bosen Mitte August dreht sich am Bostalsee zwei Tage lang alles um die „Welcome back-Party“ für Matthias Maurer. Was geplant ist? Wir verraten es schon jetzt.

Auch wenn es Heimaturlaub heißt, sind diese Besuche mitunter mit Aufgaben verbunden. Das ist auch bei einem Astronauten so, wie Matthias Maurer am Freitagnachmittag lächelnd berichtet. Einige Stunden zuvor stand er nämlich noch im Garten seiner Eltern in Gronig auf einer Leiter, um einen Kirschbaum zurecht zu stutzen. Das sei eine schwierigere Mission gewesen als der Außenbordeinsatz während seiner Zeit in der Internationalen Raumstation (ISS), scherzt der Raumfahrer. Während der Pressekonferenz geht es jedenfalls deutlich entspannter zu. Mit Landrat Udo Recktenwald (CDU), Oberthals Bürgermeister Stephan Rausch (CDU) und Dirk Hoffmann, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse St. Wendel, nimmt er an einem Podium, das im Musikpavillon aufgebaut ist, Platz. Die Sonne strahlt vom blauen Himmel. Ein Hauch von Urlaubsstimmung.

So wünschen sich die Verantwortlichen das Wetter für das Wochenende vom 13. und 14. August. Dann steigt am Bostalsee die zweitägige „Welcome back“-Party zu Ehren von Matthias Maurer. Und diese ist auch Thema der Gesprächsrunde. Etwa 15.000 Besucher werden bei dem Event erwartet, wie Recktenwald sagt. Die Festwiese, auf der eine Bühne platziert wird, und der Bereich am Musikpavillon gehören zum Veranstaltungsareal. Als „Warm up“ fungiert der Samstag, 13. August. Das Programm bietet eine Mischung aus Musik, Tanz und Zauberei. Beim Hauptfesttag am Sonntag, 14. August, ist dann auch Matthias Maurer dabei. „Wir sind dankbar, dass er diese Party in seiner Heimat feiern möchte“, betont der St. Wendeler Landrat. Neben Unterhaltung und Musik rücken am zweiten Festtag auch die Themen Weltraum und Forschung in den Mittelpunkt. Passend dazu haben die Europäische Weltraumorganisation (Esa) und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) ein Programm zusammengestellt. Dazu zählen mehrere Talk-Runden – unter anderem mit dem Esa-Astronauten Maurer selbst, aber auch mit Anna Christmann, Koordinatorin der Bundesregierung für die Deutsche Luft- und Raumfahrt. Sie stelle die Weichen für die Esa-Projekte der kommenden Jahre, so Maurer. Die Gäste erfahren Wissenswertes von der „Cosmic Kiss“-Mission des Gronigers, aber auch zur Zukunft der astronautischen Raumfahrt. „Entertainment trifft Wissenschaft“, so beschreibt Maurer das Konzept der Party.

Programm Samstag, 13. August: Warm-up Musikpavillon 16 Uhr: Purple Diamonds,16.15 Uhr: Showtanz Selbach, 16.30 Uhr: Zaubershow mit Martin Mathias, 17.20 Uhr: Sportgymnastik TV St. Wendel;

Hauptbühne: 18 Uhr: AH2, 19 Uhr: Tandaradau Sonntag, 14. August: Welcome back-Party: Musikpavillon: 13 Uhr: Tanzschule Bootz-Ohlmann, 13.30 Uhr: Zauberer Jakob Mathias, 14.15 Uhr: Tanzschule Bootz-Ohlmann, 15.05 Uhr: Bernd Flessner liest aus „Der kleine Major Tom“, 16 Uhr: Tanzschule Bootz-Ohlmann, 16.45 Uhr: Zweite Lesung Bernd Flessner, 17.30 Uhr: Tanzschule Bootz-Ohlmann Hauptbühne, 12 Uhr: „1, 2 oder 3“-Spieleshow; Programm Esa/DLR: 13 Uhr: InfiniteNumbers, 13.10 Uhr: Talk mit Rolf Densing (Esa-Direktor) & Walther Pelzer (Esa-Vorstandsmitglied),13.20 Uhr: Talk mit Anna Christmann (Koordinatorin der Bundesregierung für die Deutsche Luft- und Raumfahrt), Ministerpräsidentin Anke Rehlinger, Landrat Udo Recktenwald, Bürgermeister Stephan Rausch; 13.35 Uhr: „Bälle werfen“ mit A. Rehlinger, U. Recktenwald, R. Densing, W. Pelzer); 13.40 Uhr: Talk mit Volker Schmid (DLR-Cosmic Kiss Missionsmanager und Mission Control), Jürgen Schlutz (Esa, Leiter Mondmission LUNA am Europäischen Astronautenzentrum) über Zukunft der Raumfahrt, 14 Uhr: Talk mit und Auftritt von Peter Schilling; 14.15 Uhr: Talk mit Matthias Maurer, 15.15 Uhr: Infinite Numbers, 15.30 Uhr: Show „1, 2 oder 3“; 16.15 Uhr: Zauberer Jakob Matthias, 17.30 Uhr: DMAX-Goldrausch mit Maurer; 17.45 Uhr: Talk mit Sebastian Voltmer, 18 Uhr: Kyle Pearce, 20 Uhr: Swede Sensation, 21 Uhr: Digital-Magier Andreas Axmann Außerdem: Aerotrim, Walking-Act „Astronaut“ (beide Sonntag), Rutsche „Space Shuttle“, Rodeo, SR1-Hüpfburg, Aufblasbare Astronauten (Esa), Apollo-13-Kapsel, Cri-Cri-Events, Kinderschminken, Stelzenläufer, Infostände