Seltener Fund in der Steinbachtalsperre : Forscher finden vom Aussterben bedrohten Krebs nahe Saarland-Grenze

Idar-Oberstein Einen ganz besonderen Fund haben Forscher vom Umwelt-Campus Birkenfeld unweit der saarländischen Grenze am Steinbach gemacht: Hier lebt eine fast ausgestorbene Krebsart. Die Experten erklären, warum die Tiere bedroht sind – und warum sie am Steinbach trotzdem überleben.

Die Edelkrebse werden in ganz Europa immer seltener; in Deutschland sind sie vom Aussterben bedroht. Ein Grund: die sogenannte Krebspest. Diese ist ein Pilz, der die Tiere befällt. „Wenn die Krebse sich einmal infiziert haben, dann sterben sie in 100 Prozent der Fälle auch an der Krankheit“, sagt Gewässerbiologe Wolfram Remmers vom Umwelt-Campus Birkenfeld auf SZ-Anfrage. Remmers ist Assistent in Stolls Forschungsteam und promoviert an der Universität Koblenz-Landau, wo er zur Verbreitung des invasiven Höckerflohkrebses forscht. Und genau da liegt der Krebs begraben: Eingeführte invasive Krebsarten wie der Signalkrebs oder der Kamberkrebs breiten sich schnell in europäischen Gewässern und bringen die Pest aus ihrer amerikanischen Heimat mit – sie selbst sind aber immun. Trotzdem übertragen sie den Erreger auf die ungewappneten einheimischen Krebse. Die Krankheit bedroht auch die in Deutschland sogar noch selteneren Steinkrebse und Dohlenkrebse. Neben der Krebspest ist der Edelkrebs auch von Gewässerverschmutzung und der Zerstörung seiner natürlichen Lebensräume bedroht. Wie so oft ist es also der Mensch, der das Tier aus Unachtsamkeit ausrottet.