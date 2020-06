Umwelt-Campus Birkenfeld : Studieninteressierte können sich virtuell informieren

Nicht auf dem Campus-Gelände, sondern online können sich junge Menschen nun über die Studiengänge informieren. Foto: Linda Blatzek

Neubrücke Der Umwelt-Campus Birkenfeld in Neubrücke veranstaltet am Donnerstag, 25. Juni, in der Zeit von 16.30 bis 19.30 Uhr einen virtuellen Infoabend für Schüler sowie deren Eltern.

Aufgrund der aktuellen Situation informiert der Campus online über die Studienangebote und die damit verbundenen Möglichkeiten. „Neben den allgemeinen Informationen, Videosequenzen und Schnuppervorlesungen werden auch virtuelle Beratungen angeboten“, teilt eine Sprecherin mit. Das Team aus Lehrenden, Beschäftigten und Studenten beantworte alle Fragen rund ums Studium: Inhalte, Bewerbung, BAföG, Berufschancen oder auch zum Campusleben online. „Für alle internationalen Interessierten wird es ebenfalls Beratungsangebote geben“, kündigt eine Sprecherin an. Das „International Team“ am Campus werde über die englischen Studienangebote informieren und biete zudem spezielle Infos für Geflüchtete an.

Für alle Interessen, ob im mathematischen, naturwissenschaftlichen, betriebswirtschaftlichen oder rechtlichen Bereich, gebe es am Umwelt-Campus passende Angebote, so die Sprecherin weiter. Der Umwelt-Campus bietet grundständige Bachelor-Studiengänge und vier duale Bachelor-Studiengänge, welche eine Ausbildung oder Praxisphasen in einem Unternehmen mit einem Studium kombinieren sowie zwölf Masterprogramme in den Fachrichtungen Umwelt- und Betriebswirtschaft, Wirtschafts- und Umweltrecht, Umweltplanung, Informatik, Maschinenbau, Verfahrenstechnik, Physik und Energietechnik an.