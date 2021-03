Umwelt-Campus Birkenfeld : Mit Party-Package den Abschluss gefeiert

Neubrücke Absolventenfeier am Umwelt-Campus Birkenfeld ging erstmals virtuell über die Bühne.

Insgesamt schlossen 211 Bachelor-Studierende und 110 Master-Studierende im Jahr 2020 erfolgreich ihr Studium am Umwelt-Campus Birkenfeld (UCB) ab. Fast die Hälfte nahm das Angebot der ersten virtuellen Absolventenfeier wahr und feierte von zu Hause mit, teilt ein UCB-Sprecher mit. Bereits im Herbst war abzusehen, dass die Absolventenfeier in diesem Jahr pandemiebedingt nicht in gewohnter Art und Weise als große Veranstaltung mit Familie, Freunden, Professoren sowie zahlreichen Gästen aus Politik und Wirtschaft in den Räumlichkeiten der Hochschule stattfinden kann. Daher wurde ein Konzept zur ersten virtuellen Absolventenfeier erarbeitet, wobei den Absolventen die Möglichkeit geboten wurde, ein „Party-Package“ zu ordern, welches sie durch den Abend am heimischen PC begleiten sollte. Dieses Angebot wurde begeistert angenommen, so dass der Vizepräsident der Hochschule Trier, Professor Stefan Diemer, mehr als 150 Absolventen, viele davon mit ihren Freunden und Familien, und somit insgesamt mehr als 250 Teilnehmer live und bilingual aus dem großen Vorlesungssaal des Umwelt-Campus Birkenfeld begrüßen konnte. Durch dieses virtuelle Format hatten auch die Familien der internationalen Studierenden, von Brasilien über Ghana bis Korea, die Möglichkeit an der Abschlussveranstaltung teilzunehmen.