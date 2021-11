Diebstahl und Einbruchsversuch : Versuchter Einbruch in den Musikpavillon

Foto: dpa/Armin Weigel

Nohfelden Unbekannte haben versucht, in den Musikpavillon am Seehafen am Bostalsee einzubrechen. Wie die Polizei-Inspektion Nordsaarland mitteilt, ereignete sich die Tat in der Nacht von Freitag auf Samstag. Laut Polizeibericht wurde die Tür des Musikpavillons dabei beschädigt, als die Täter versuchten, diese aufzuhebeln.

Erfolgreich waren sie aber nicht. Ungewöhnlich war laut Polizei, dass vorher ein sogenannter Golf-Caddy vom Gelände des Center Parcs gestohlen und in unmittelbarer Nähe zum Musikpavillon aufgefunden wurde. Vermutlich handelt es sich bei beiden Taten um die gleichen Personen, vermutet die Polizei.