Unfall am Kreisel Zwei Verletzte nach Unfall in Türkismühle

Türkismühle · Ein Unfall mit zwei Verletzten hat sich am Donnerstag in Türkismühle ereignet. Der unfallbeteiligte PKW befuhr gegen 9.40 Uhr, die Saarbrücker Straße in Fahrtrichtung Nohfelden. Am Kreisel fuhr der Mann aus bisher unbekannten Gründen geradeaus und kollidierte mit mehreren Gabionen- und Steinkörben, welche auf der Mittelinsel des Kreisels aufgestellt sind, wie ein Sprecher der Polizei mitteilt.

23.02.2024 , 10:52 Uhr

Foto: dpa/Lino Mirgeler