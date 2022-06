9. Winzerweinfest : In Türkismühle schenkt der Winzer selbst aus

Türkismühle FC Türkismühle, Freizeitclub und Hegering-Jäger laden zum Weinfest mit Winzer Andreas Diemer in den Holzhauserwald.

Der Sportverein ist es auch, der das Weinfest gemeinsam mit dem Freizeitclub Türkismühle und den Jägern des Hegerings Nohfelden organisiert. Beginn des neunten Winzerweinfests ist am 9. Juli um 16 Uhr auf der Freizeitanlage Holzhauserwald, neben dem Schulzentrum in Türkismühle.

Angeboten werden mehr als 20 offene Weine, es gibt Flammkuchen und gegrilltes Wild. Für die musikalische Unterhaltung zeichnet die Musikgemeinschaft Nohfelden-Hirstein verantwortlich. Wie Hartmann weiter mitteilt, ist für die Teilnahme an der Weinprobe (von 16 bis 18 Uhr/Kosten: 15 Euro) ) mit Winzer Andreas Diemer vom gleichnamigen Weingut in Ebertsheim eine Reservierung notwendig, und zwar bis zum 1. Juli per E-Mail an: markus@duesterheft.de. Oder unter der Telefonnummer (01 78) 1 81 41 28. Über diese Kommunikationskanäle können Gruppen ab sechs Personen auch Tische reservieren.